Pesnica Mirjana Šernek za STA: Če sprejmeš slepoto, jo lahko iz teme spremeniš v svetlobo

pogovarjala se je Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 15. oktobra - Besedna in glasbena ustvarjalka Mirjana Šernek, ki je kot deklica izgubila vid, kot najstnica pa se je z družino iz rodne Srbije preselila v Slovenijo, je v pogovoru za STA spregovorila o svoji ljubezni do poezije, glasbe in življenja. S svojo slepoto se je spoprijateljila: "Če sprejmeš slepoto, jo lahko iz teme spremeniš v svetlobo," poudarja.