Na petkovih protestih policisti uporabili prisilna sredstva

Ljubljana, 10. oktobra - Policisti so na petkovem protestu v Ljubljani našteli okoli 700 oseb. Ugotovili so kršitev po zakonu javnih zbiranjih in 61 primerov kršitev odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. V štirih primerih so zoper posameznike uporabili prisilna sredstva.