LMŠ, SD, Levica in SAB odpoved Galetu ocenjujejo kot neprikrit namen maščevanja

Ljubljana, 9. oktobra - LMŠ, SD, Levica in SAB po prekinitvi delovnega razmerja na zavodu za blagovne rezerve žvižgaču Ivanu Galetu ocenjujejo, da gre za neprikrit namen "maščevanja državnemu uradniku, ki je postavil javni interes pred zasebni interes tistih, ki so zlorabili zaupana pooblastila". Galetu so izrazili podporo in solidarnost.