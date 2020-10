Na forumu IEDC o vodenju in priložnostih v koronski krizi

Bled, 9. oktobra - Koronska kriza je prinesla velike spremembe in težave, s katerimi se je treba soočiti z več povezovanja. Odprle so se tudi nove priložnosti, ki bi jih veljalo, tudi zaradi geostrateškega položaja Slovenije, izkoristiti, so ugotavljali na Predsedniškem forumu, ki ga pripravlja IEDC-Poslovna šola Bled.