Izteka se rok za oddajo kandidatur za vodstvo stranke DeSUS

Ljubljana, 9. oktobra - Izteka se rok za oddajo kandidatur za mesta predsednika in podpredsednikov stranke DeSUS. O kandidatih danes odločajo pokrajinski odbori, predloge kandidatur pa morajo stranki posredovati do sobote do polnoči. Zaenkrat je bila vložena le kandidatura Karla Erjavca, pokrajinski odbor Podravje pa je napovedal podporo Srečku Felixu Kropetu.