Vse več članic EU na posvetovanja kliče svoje veleposlanike iz Minska

Bukarešta, 9. oktobra - Romunija je danes na posvetovanja poklicala svojega veleposlanika v Belorusiji v znak solidarnosti z Litvo in Poljsko, ki sta po spornih predsedniških volitvah v Belorusiji enako storili v ponedeljek. Enak korak so ta teden storile tudi Bolgarija, Češka, Slovaška, Estonija in Latvija.