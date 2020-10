Proračun v prihodnjih dveh letih predvideva finančno krepitev obrambnega resorja

Ljubljana, 9. oktobra - Odbor za obrambo se je seznanil s predlogoma sprememb proračuna za leto 2021 in proračuna za leto 2022 v delu, ki se nanaša na obrambni resor. Predvidena sredstva se povečujejo, kar po besedah obrambnega ministra Mateja Tonina dokazuje razvojno naravnanost proračuna. Članice in člani odbora so odprli tudi vprašanje vojaškega vadišča Poček.