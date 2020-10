Idrija, 9. oktobra - V četrtek opoldne je 65-letni moški med spravljanjem drv izgubil ravnotežje in padel v gnojno jamo ter si hudo poškodoval glavo. Kljub hitremu posredovanju reševalcev, policistov in gasilcev, je moški zaradi poškodb umrl, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.