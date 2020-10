Iz DeSUS izstopila podpredsednica Jelka Kolmanič

Ljubljana, 9. oktobra - Jelka Kolmanič, ki je bila podpredsednica DeSUS, je izstopila iz stranke. V izstopni izjavi je zapisala, da so jo dogajanja v stranki v zadnjem obdobju globoko razočarala. Tako ne odobrava nerazumnih potez in ultimativnih zahtev poslanske skupine, nekdanjega predsednika sveta stranke in mnogih drugih, zato v stranki več ne želi sodelovati.