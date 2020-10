Po zdravljenju Trumpa podjetji Regeneron in Eli Lilly zaprosili za izredno uporabo njunih zdravil

Washington, 8. oktobra - Podjetji Regeneron in Eli Lilly sta po zdravljenju predsednika ZDA Donalda Trumpa z njunimi zdravili zaprosili zvezno Upravo za hrano in zdravila (FDA) za dovoljenje za izredno uporabo njunih zdravil za covid-19. Trump trdi, da se počuti odlično in želi, da bi bila ta zdravila na voljo vsem Američanom.