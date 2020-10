Evropski parlament za prepoved titanovega dioksida v živilih

Bruselj, 10. oktobra - Evropski poslanci so Evropsko komisijo ta teden pozvali, naj uporabi previdnostno načelo in titanov dioksid umakne s seznama dodatkov k živilom, ki so dovoljeni v EU. Obenem bi morala komisija po njihovem mnenju znižati najvišjo dovoljeno raven akrilamida v dveh prehranskih izdelkih. Namen ukrepov je zaščita zdravja potrošnikov, predvsem otrok.