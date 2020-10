EU v Etiopiji predala sedem in pol ton opreme za testiranje na koronavirus

Adis Abeba, 8. oktobra - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič sta danes v Adis Abebi predala sedem in pol ton opreme za testiranje na novi koronavirus, ki jo bodo afriški centri za preprečevanje in obvladovanje bolezni razdelili med članice Afriške unije.