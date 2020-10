Ljubljana, 8. oktobra - V sredo so v Evropi odigrali številne prijateljske nogometne tekme. Najbolj zanesljive zmage so zabeležili Francozi, Italijani in Poljaki, Francija je s 7:1 premagala Ukrajino, Italija s 6:0 Moldavijo, tekmeca Slovenije v ligi narodov, Poljska pa s 5:1 Finsko.