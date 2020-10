Prihodnji teden virtualno letno zasedanje IMF in Svetovne banke

pripravil dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

Washington, 9. oktobra - Prihodnji teden bo potekalo redno letno zasedanje finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank članic Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke. Zaradi pandemije covida-19 se bo v celoti preselilo na splet oz. v format video konferenc. Do zasedanja prihaja ob negotovosti glede nadaljnjega gospodarskega okrevanja po koronskem šoku.