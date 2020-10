Del opozicije v pogovore o vladni alternativi, koalicija prepričana v svoje dobro delo

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 7. oktobra - Vodje LMŠ, SD, Levice in SAB so danes potrdili začetek pogovorov z namenom oblikovanja alternative vladi Janeza Janše. Koalicijske stranke ob tem ocenjujejo, da aktualna vlada dela dobro in da trenutno nima alternative. Na napoved novega povezovanja na političnem parketu so različni pogledi tudi med političnimi analitiki.