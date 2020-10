Cigler Kralj in Gantar ob obisku CUDV Črna: Vlada je prišla pomagat

Črna na Koroškem, 7. oktobra - Minister za zdravje Tomaž Gantar in minister za delo Janez Cigler Kralj sta v sklopu današnjega vladnega obiska regije popoldne obiskala tudi Črno na Koroškem in tamkajšnji Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV), ki je eno največjih aktualnih žarišč okužb s covidom-19. Kot je povedal slednji, so na Koroškem zato, ker želijo pomagati.