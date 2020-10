Evropski parlament ambicioznejši pri zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov

pripravil Blaž Mohorčič

Bruselj, 7. oktobra - Evropski poslanci so danes podprli cilj o 60-odstotnem zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. S tem so se zavzeli za ambicioznejši cilj, kot ga predlaga Evropska komisija. Slovenski evroposlanci iz vrst EPP ta cilj ocenjujejo kot previsok, medtem ko so v političnih skupinah S&D in liberalcev zadovoljni.