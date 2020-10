Evropski poslanci iz Slovenije: V EPP proti, ostali za ambicioznih 60 odstotkov

Bruselj, 7. oktobra - Evropski poslanci iz Slovenije različno ocenjujejo malce presenetljivo podporo cilju o 60-odstotnem zmanjšanju emisij do leta 2030 v primerjavi z letom 1990 v Evropskem parlamentu. V Evropski ljudski stranki (EPP) namreč ta cilj ocenjujejo kot previsok in škodljiv za gospodarstvu, medtem ko so v političnih skupinah S&D in Renew zadovoljni.