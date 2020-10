V Mariboru zaključek kampanje Tržnica brez plastičnih vrečk

Maribor, 7. oktobra - V Mariboru se je danes zaključila kampanja Tržnica brez plastičnih vrečk, ki sta jo pripravila podjetje Snaga Maribor in mariborska zveza prijateljev mladine. Strankam na mariborski tržnici so razdelili vrečke za večkratno uporabo, ki so jih iz odpadnega tekstila sešili prostovoljci, so sporočili iz mariborske Snage.