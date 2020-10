Košorok na zasedanju ministrov za energijo o izzivih in priložnostih v energetskem sektorju

Ljubljana, 6. oktobra - Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok se je preko videokonference danes udeležil neformalnega zasedanja ministrov za energijo. Ministri so med drugim spregovorili o izzivih in priložnostih v energetskem sektorju EU v prihodnjem desetletju v luči okrevanja po pandemiji covida-19, so sporočili z ministrstva.