Socialni partnerji v obrti in malem gospodarstvu obudili socialni dialog

Ljubljana, 6. oktobra - Socialni partnerji, predstavniki obrti in malega gospodarstva, ki zaposluje več kot 140.000 delavcev, se bodo po dveh letih brez kolektivne pogodbe, znova sestali za skupno mizo. Menijo, da je dialog med njimi ključen za razvoj dejavnosti, so sporočili iz Sindikata obrti in podjetništva Slovenije.