Državni zbor se je tudi uradno seznanil z odstopom Pivčeve

Ljubljana, 5. oktobra - Državni zbor se je tudi uradno seznanil z odstopom ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec, nato pa zaključil današnjo sejo. Na njej bi moral danes glasovati o predlogu za razrešitev Pivčeve, a do glasovanja ni prišlo, saj bi bilo po njenem odstopu to brezpredmetno, je povedal predsednik DZ Igor Zorčič.