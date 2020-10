Turistično sodelovanje Goriških Brd, Vipavske doline in Krasa podaljšujejo zaradi dobrih rezultatov

Vipava, 5. oktobra - Doslej ločene turistične destinacije - Goriška Brda, Kras in Vipavska dolina z Novo Gorico - so se v začetku poletja povezale v skupno promocijo. Sodelovanje je prineslo vidne rezultate, zato so se odločili, da sodelovanje podaljšajo do konca leta. Na obisk in raziskovanje njihovih znamenitosti so poleg domačih povabili tudi tuje obiskovalce.