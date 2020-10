Slovenija prejela priznanje italijanske revije Food and Travel

Ljubljana, 5. oktobra - Slovenija je kot edina tuja država prejela priznanje revije Food and Travel Italia za odličnost na področju gastronomije. Ob tem so nagradili tudi kuharsko mojstrico Ano Roš, vinarja Marjan Simčič in Leonardo Simčič pa sta prejela priznanji za kakovost na področju vinarstva, je sporočila Slovenska turistična organizacija (STO).