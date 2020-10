Nobelova nagrada za medicino za odkritje virusa hepatitisa C

piše Blaž Mohorčič

Stockholm/Ljubljana, 5. oktobra - Letošnjo Nobelovo nagrado za medicino prejmejo Američana Harvey J. Alter in Charles M. Rice ter Britanec Michael Houghton za odkritje virusa hepatitisa C (HCV), je sporočil švedski inštitut Karolinska. Po besedah slovenske infektologinje Mojce Matičič je soočanje s to boleznijo v Sloveniji zgodba o uspehu.