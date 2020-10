V okviru evropskega projekta razdelili skoraj tono zemlje

Maribor, 6. oktobra - Partnerji v projektu Urbana zemljina za hrano so pretekli teden v akciji Zamenjaj in pridelaj spodbujali ponovno uporabo kot način ravnanja z odpadki. Občani so v zameno za uporabne stvari prejeli rodovitno zemljo, avtohtona semena ali lonček za večkratno uporabo. Največ je bilo povpraševanja po zemlji, ki so je razdelili dobrih 900 kilogramov.