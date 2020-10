V ljubljanski Operi po skoraj 40 letih Cavalleria Rusticana in Glumači

Ljubljana, 5. oktobra - SNG Opera in balet Ljubljana je po skoraj 40 letih na oder postavila klasični diptih iz tradicije italijanske veristične opere - Cavallerio rusticano Pietra Mascagnija in Glumače Ruggiera Leoncavalla. Režijo so zaupali staremu znancu Manfredu Schweigkoflerju, orkester pa bo prvič vodil ameriški dirigent italijanskih korenin Marc Tardue.