Ljubljana, 5. oktobra - Američana Harvey J. Alter in Charles M. Rice ter Britanec Michael Houghton so letošnji prejemniki Nobelove nagrade za medicino za odkritje virusa hepatitisa C (HCV). Ta virus povzroča akutno ali kronično vnetje jeter, zaradi česar vsako leto umre od 350.000 do 500.000 ljudi.