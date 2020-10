Letošnja Nobelova nagrada za medicino za odkritje virusa hepatitisa C

Stockholm, 5. oktobra - Letošnjo Nobelovo nagrado za medicino prejmejo Američana Harvey J. Alter in Charles M. Rice ter Britanec Michael Houghton za odkritje virusa hepatitisa C (HCV), je danes sporočil švedski inštitut Karolinska. Alter in Rice sta bila v prvem odzivu "izjemno presenečena zelo vesela in skoraj brez besed", so dodali na Nobelovem odboru.