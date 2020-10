Leto dni po Nobelovi nagradi etiopski premier hodi po tankem ledu

pripravila Sara Kovač

Adis Abeba, 8. oktobra - Prizadevanja za mir z Eritrejo ter demokratične reforme so etiopskemu premierju Abiyju Ahmedu lani prinesli Nobelovo nagrado za mir. Leto dni pozneje mladi politik hodi po tankem ledu in zdi se, da mu ponekod niti uhajajo iz rok - krepitev etničnih napetosti, nasilje in množične aretacije mečejo senco dvoma na zmožnost Etiopije za mirno tranzicijo.