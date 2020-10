Krakov, 2. oktobra - Danes so na EP v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Krakovu podelili prve komplete kolajn. Do srebra v ekipni preizkušnji so priveslale kajakašice Eva Alina Hočevar, Zala Zanoškar in Helena Domajnko, ki so v konkurenci mladink premoč priznale le Nemkam.