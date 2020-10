Bedene izpadel med dvojicami v Parizu

Pariz, 2. oktobra - Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene in njegov avstrijski partner Dennis Novak sta na odprtem prvenstvu Francije v Parizu izgubila današnji dvoboj drugega kroga med moškimi dvojicami. Od njiju sta bila boljša Hrvat Ivan Dodig in Slovak Filip Polašek, ki sta po uri in 42 minutah slavila s 6:3, 3:6 in 6:1.