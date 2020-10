Eko sklad s tremi novimi javnimi pozivi

Ljubljana, 2. oktobra - Eko sklad je danes v uradnem listu in na svoji spletni strani objavil tri nove javne pozive. Ti so namenjeni za dodeljevanje spodbud podjetjem za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb ter nakup pnevmatik višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih.