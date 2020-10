Hrvaška policija opozorila na prevare s "filmskimi" evri

Zagreb, 2. oktobra - Na območju varaždinske županij na Hrvaškem so zabeležili več prevar s kopijami bankovcev evrov, ki so znani tudi kot "filmski denar", je danes opozorila policijska uprava s sedežem v Varaždinu. Lažni bankovci naj bi se pojavili v obtoku v preteklih nekaj tednih v menjalnicah, ki jih imajo v kioskih in trgovinah.