Petrolove delnice tudi ta teden v ospredju trgovanja na Ljubljanski borzi

Ljubljana, 2. oktobra - Zaradi vladne odločitve o liberalizaciji cen pogonskih goriv tudi zunaj omrežja avtocest in hitrih cest so bile tudi ta teden na domačem borznem paketu v ospredju Petrolove delnice. V tednu dni so se podražile za 4,36 odstotka. Vlagatelji so opravili za okoli pet milijonov evrov prometa, vrednost indeksa SBI TOP pa je ostala skoraj nespremenjena.