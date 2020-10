Vreme: Zvečer in ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na zahodu bo rahlo deževalo

Ljubljana, 2. oktobra - Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju, kjer bo pihal jugo, okoli 20 stopinj Celzija. V soboto bo sprva deloma jasno, le v hribovitih zahodnih krajih bo občasno deževalo. Popoldne se bodo padavine na zahodu okrepile in do večera zajele vso Slovenijo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.