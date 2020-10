Kostanjevico na Krki bi lahko protipoplavno zaščitili s kombinacijo ukrepov

Kostanjevica na Krki, 2. oktobra - Za Kostanjevico na Krki, ki jo pogosto ogroža narasla Krka, so v okviru medregijskega projekta Donavska poplavna ravnica danes spletno predstavili štiri možne scenarije protipoplavne zaščite. Predlagana varianta, ki so jo med usklajevanji ocenili za najboljšo, predstavlja kombinacijo nasipov, zidov in mobilnih montažnih sten.