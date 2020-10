Na 37. finančni konferenci o izzivih v (po)koronskem obdobju

Portorož, 5. oktobra - Tema letošnje 37. finančne konference, ki bo danes in v torek v Portorožu, je, kako po tem, ko je počilo zaradi novega koronavirusa, naprej. Zbrani na konferenci, ki jo organizirata Ljubljanska borza in časnik Finance, bodo izmenjali znanja, izkušnje, mnenja in poglede na aktualna vprašanja in izzive finančno-borzne industrije.