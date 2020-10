Celje, 2. oktobra - Slovenski nogometni prvak Celje je tri nogometaše poslal na kaljenje v drugo ligo h kranjskemu Triglavu. Kot so sporočili iz Celja, bodo dres Triglava do konca sezone nosili branilec Žan Flis, vezist Domantas Antanavičius in krilni napadalec Valentin Zehov.