Leicester za zajetno vsoto pripeljal mladega branilca

Leicester, 2. oktobra - Angleški nogometni prvoligaš Leicester City, ki je dobro odprl novo sezono in je po treh tekmah še stoodstoten, je svoje vrste okrepil z 19-letnim srednjim branilcem Wesleyjem Fofanajem, so potrdili v klubu. Zdaj že nekdanji član St. Etienna je podpisal petletno pogodbo, Angleži pa so zanj odšteli 35 milijonov evrov.