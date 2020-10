Varuh na srečanju s pristojnimi ministri o nujnosti napredka na področju duševnega zdravja

Ljubljana, 2. oktobra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes s pristojnimi ministri govoril o noveli zakona o duševnem zdravju ter nameščanju oseb v psihiatrične bolnišnice in socialnovarstvene zavode. Kot je dejal Svetina, so ljudje z motnjami v duševnem zdravju še vedno pogosto diskriminirani in stigmatizirani, zato so koraki naprej na tem področju nujni.