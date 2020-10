V prometni nesreči umrla italijanska nogometaša

Lecce, 2. oktobra - V četrtek sta v prometni nesreči pri Carpingnaru Sesii pri Novari življenje izgubila italijanska nogometaša Matteo Ravetto in Simonluca Agazzone. Oba sta sicer nastopala za amatersko ekipo, a predvsem 39-letni Agazzone je nekoč veliko obetal, kot mladi nogometaš je igral za Milan in tudi reprezentančni vrsti azzurrov do 16 in 18 let.