Trebanjski rokometaši v zahtevni skupini

Dunaj, 2. oktobra - Rokometaši trebanjskega Trima so na današnjem žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju dobili tekmece v skupinskem delu evropske lige. Dolenjska ekipa bo nastopila v skupini D, v njej so tudi madžarska Tatabanya, švicarski Kadetten Schaffhausen, makedonski Eurofarm Pelister, nemški Rhein-Neckar Löwen in danski GOG Gudme.