Primat že lani zabeležil kar trikratni upad prihodkov

Maribor, 4. oktobra - Mariborska družba Primat, ki se ukvarja s proizvodnjo varnostne opreme, je po vrsti uspešnih let v preteklosti in izgubi v letih 2017 in 2018 lani zabeležilo najvišji padec prodaje in negativni izid poslovanja doslej. Prihodki so jim upadli kar za trikrat na vsega 5,6 milijona, temu primerna je bila izguba v višini skoraj 2,2 milijona evrov.