Nedeljsko tekmo DP v hitrosti v Celju prestavili na november

Celje, 2. oktobra - Tekme državnega prvenstva v športnem plezanju v disciplini hitrost v knežjem mestu to nedeljo ne bo. V športno-plezalnem odseku Planinskega društva Celje so se odločili, da bodo tekmo v hitrostnem plezanju prestavili na november in izpeljali hkrati z že načrtovanim DP v težavnosti, ki je na sporedu 14. in 15. novembra.