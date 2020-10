Dirka Down Under ostaja na koledarju za sezono 2021

Adelaide, 2. oktobra - Uvodna preizkušnja kolesarske svetovne serije, dirka Down Under, ostaja na koledarju tudi za sezono 2021, so potrdili prireditelji, ki pa zaradi spreminjajočih se razmer v zvezi s pandemijo novega koronavirusa še ne vedo, kje in v kakšni obliki bo potekala. Kolesarji, ki bodo nastopili, bodo morali pred tem skoraj zagotovo v karanteno.