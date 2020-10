Vrh EU z dogovorom glede Turčije in sankcij proti Minsku

Bruselj, 2. oktobra - Voditelji članic EU so prvi dan zasedanja v Bruslju dosegli dogovor o opredelitvi odnosov s Turčijo in o sankcijah proti režimu v Belorusiji, ki za zdaj ne vključujejo Aleksandra Lukašenka. Dogovorili so se za dvotirni pristop do Turčije, ki vključuje tudi možnost sankcij v primeru enostranskih dejanj, uperjenim proti interesom unije in članic.