Nezakonska hči nekdanjega belgijskega kralja postala princesa

Bruselj, 1. oktobra - Nezakonska hči nekdanjega belgijskega kralja Alberta II., ki jo je ta priznal šele v začetku leta, je danes postala belgijska princesa, je sporočil njen odvetnik. Delphine Boel je prevzela očetov priimek Saxe Cobourg in ima enake privilegije kot njena polbrata in polsestra. V odzivu je poudarila, da sodna zmaga ne more nadomestiti očetove ljubezni.