Policisti iščejo roparja banke v Dutovljah

Dutovlje, 1. oktobra - Policija preiskuje rop bančne ustanove v Dutovljah. Nekaj pred 13.30 sta v banko prišla moški in ženska, ki sta z orožjem zagrozila zaposleni in pobrala denar. Po do sedaj znanih podatkih policije sta pobegnila z belim osebnim avtomobilom Fiat panda, starejšega letnika, najverjetneje tujih registrskih oznak, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Policija je naknadno posredovala tudi natančnejši opis osumljencev. Moški z očali, star med 28 in 34 let, je bil oblečen v rjave hlače in temno jakno z zadrgo sive in črne barve, temnejših las, ki segajo do ramen. Ženska, je visoka okoli 180 centimetrov, višja od moškega in temnih las, ki segajo do polovice hrbta. Oblečena je bila v svetle kavbojke in črno jakno z zelenim robom. Eden od njiju je imel tudi zeleno torbo čez ramo s svetlim prečnim vzorcem, oba pa sta imela modre rokavice in medicinske zaščitne maske na obrazu.

Policija prosi vse, ki bi v tem času opazili karkoli sumljivega, da to čim prej sporočijo na 113 ali policistom, ki so trenutno na kraju in opravljajo ogled.