Razrez odhodkov po proračunskih uporabnikih za leti 2021 in 2022

Ljubljana, 1. oktobra - Vlada je v okviru predloga sprememb državnega proračuna za leto 2021 in proračuna za leto 2022 določila razrez odhodkov po posameznih uporabnikih. Ob izraziti razvojni naravnanosti in možnosti za koriščenje sredstev iz evropskih virov se najbolj povečujejo sredstva za področja zdravstvenega varstva, prometa in prometne infrastrukture ter okolja.